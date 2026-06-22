２３日午後６時から甲子園で行われる阪神−ヤクルト戦を中継するサンテレビのラテ欄が話題を呼んでいる。ラテ欄には「１にサトウ！２にサトウ！３にサトウーー！」との文字が躍っている。これはサッカー元日本代表の本田圭佑が、森保ジャパンのＷ杯初戦となったオランダとの対戦時に注意すべき選手を挙げる際に「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と発したフレーズをオマージュしたものと思われる。ネットでは早くもこれ