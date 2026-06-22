【漫画】本編を読む「ただの浮気」「身勝手すぎる」と話題の不倫マンガ『余命宣告不倫純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』（ミロチ/KADOKAWA）。主人公・葵は、夫・颯太から「癌が見つかったこと」「余命が半年であること」を告げられてしまう。彼女がショックを受ける中、夫が口にしたのは「死ぬ前に3カ月だけ、初恋の女性と付き合いたい」という願いだった。堂々たる不倫宣言をされてしまった葵は、苦悩の末にその願い