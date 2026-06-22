タレントの田村淳（52）が21日、自身のXを更新。妻が描いたという“お絵描き”を披露し、驚きのクオリティに多くの反響が集まっている。【写真】「プロの方ですか？」凄いクオリティ…！田村淳が公開した妻の『ONE PIECE』イラスト田村は「妻のお絵描きのレベルがすごいw」とのコメントとともに、丁寧に鉛筆で描き込まれた人気漫画・アニメの『ONE PIECE』の“ルフィ”のイラストが描かれたスケッチブックの写真を披露。服の小