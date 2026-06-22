ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」は3日目を終了。23日、4日目は準優進出を懸けた予選最終日に突入する。3日間を終えてハイレベルな得点率首位争いを繰り広げているのが地元のV候補。水谷理人（23＝香川）と西岡顕心だ。水谷が5戦4勝2着1回で得点率は10.40。対する西岡は5戦3勝2着2回で10.20とこの2人が2位以下をぶっちぎっている。水谷は3日目11Rで5連勝を狙って2コースから差し切り