これから梅雨の蒸し暑さや夏の猛暑が気になる季節になります。「雨だから今日は家にいよう」「暑いから外出は危険」と、気付けば一日中テレビやスマートフォンを眺めて過ごしてしまう方も少なくないでしょう。家でのんびり過ごす時間も大切ですが、何日も家にこもりきりになると、運動不足になったり気分が落ち込んだりすることにもつながります。そうならないためにも、暑さが厳しい時間帯を避けながら、外へ出ることが大切。今回