利上げで預金者には追い風が吹いている日本銀行（日銀）が利上げを進めるなか、銀行各社も預金金利を引き上げる動きを見せています。ほんの数年前まで、定期預金の金利は0.002％や0.01％といった水準が珍しくありませんでした。100万円を1年間預けても、税引前の利息は数十円から100円程度です。「預金しても増えない」と感じていた人も多かったでしょう。ところが現在は状況が少し変わってきています。銀行によっては1年定期で0.3