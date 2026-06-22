タレントの足立梨花さんは6月21日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで食事を楽しむ姿を披露しました。【写真】足立梨花がディズニーで食べ歩き「超美しい」足立さんは「食べ物は必須」とつづり、7枚の写真を投稿。東京ディズニーシーで、さまざまなドリンクやフードを楽しむ姿です。キラキラと輝くブルーのカチューシャに水色のストライプシャツ、ミニスカートを合わせています。楽しそうな笑顔やおどけた表情を見せて