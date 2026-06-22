東京都水道局は22日、公式サイトを更新し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsチュニジア戦の配水量の変化をグラフで公開した。【グラフ】試合に合わせて顕著に！日本×チュニジア戦の東京都の配水量公式サイトによると、試合が始まった日本時間の21日午後1時の配水量は毎時13万立方メートルで、そこから急落。午後1時23分のハイドレーションブレイク時には11万立方メートルまで落ち込んだ。ブレイク中の3分間では一