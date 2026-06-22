元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（30）が22日までに更新された夫でバレーボール男子日本代表・西田有志（26）のYouTubeチャンネルに出演。昨年誕生した第1子が良く寝てくれることを明かした。夫、第1子、愛犬2匹と家族全員で動画に登場し、西田家の近況を報告。古賀さんは第1子が「基本的に寝てくれる」ため、困っていることがあまりないといい、「消灯したら、最初は起きてるけど、勝手に寝てくれる」といい、寝