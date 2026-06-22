米海軍横須賀基地ゲート前で反戦を呼びかける市民ら＝２１日、横須賀市本町米国とイランが戦闘終結に合意したことを巡り、横須賀市本町の米海軍横須賀基地ゲート前で市民有志らが継続的に行っていた声を出さずにプラカードを掲げて反戦を訴える「サイレントデモ」が２１日、いったん終了となった。イラン情勢を受け、デモは３月９日からこの日まで５４回行われ延べ約１３００人が参加した。この日は市民を中心に約２０人が、声