タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。6月22日（月）の放送では、日本時間6月21日におこなわれたサッカー日本代表の2026 FIFAワールドカップ北中米大会・グループステージ第2戦・チュニジア戦をめぐり、大きな話題となった元日本代表・本田圭佑さんの“本田語録”に言及。「イケイケドンドンやて、これ!!」など、日本