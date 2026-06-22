気温が変われば…▶▶この作品を最初から読む新居に移り住んでも、新たな仲間が増えても、相変わらず自由気ままな猫たちの日々のエピソード！「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、アメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。彼女のおうちには、タイプも性格も違う保護猫ちゃんズがいます。のんびり屋だけど繊細なボス猫のトンちゃん、お世話好きかつ構われたがりのシノさん、歳を重ねてもやんちゃ坊主