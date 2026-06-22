「モーターボート誕生祭・Ｇ２」（２２日、大村）人気を背負った１号艇の木下翔太（３５）＝大阪・１０８期・Ａ１＝がインから気合のＳを決めて逃げ切り、Ｇ２は初、２月のＧ１・若松周年以来となる今年２回目の優勝を飾った。２着は宮之原輝紀（東京）、３着は坪井康晴（静岡）が入った。これが記念覇者の貫禄だ。インからきっちりＳを決めた木下が激しい２着争いには目もくれず、悠々と押し切った。「Ｓはつかんでいたので