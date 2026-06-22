ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は22日、第12Rで優勝戦が行われた。絶好枠に陣取った木下翔太（35＝大阪）が逃げて快勝。2月の若松周年以来、今年2回目の優勝を決めた。雨降る中での優勝戦。木下がインからコンマ06のスタートを放って、堂々と押し切った。G2初優勝に加えて、当地は初V。これで九州5場制覇となった。「大村はなかなか勝ていなかったので、勝ててうれしいですね