FIFAワールドカップ2026日本代表の上田綺世選手（27）の妻で、モデルやインフルエンサーとして活動する由布菜月（28）が21日、Instagramを更新。生まれたばかりの長女と上田選手の“親子ショット”を公開した。【映像】上田綺世選手と由布菜月の長女（複数カット）2022年2月、Instagramで上田選手との結婚を発表した由布。2026年4月29日には、第1子となる長女を出産したことを報告していた。Instagramでは、長女を抱っこしてい