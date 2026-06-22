【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のアラン・グリーンスパン元議長が死去した。１００歳だった。グリーンスパン氏は１８年以上にわたって議長を務め、巧みな金融政策運営から「マエストロ（名指揮者）」と呼ばれた。米メディアによると、死去は２２日。グリーンスパン氏は１９２６年にニューヨーク市で生まれ、ニューヨーク大で博士号を取得した。民間の経済コンサルタントや大統領経済諮問委員会（Ｃ