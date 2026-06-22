サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、グループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦。上田綺世選手（27）の2ゴールなどで4-0と勝利し、決勝トーナメント進出に大きく前進した。「ここでしか味わえない達成感と喜び」チュニジア戦でゴールラッシュをみせた森保ジャパン。中でも世界を魅了したのが、ワールドカップ初ゴールを挙げた絶対的エース・上田綺世だ。上田綺世選手：今まで自分が決めてきたゴールとはまた違う感覚。こ