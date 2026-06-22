２２日の久留米競輪で歴代２位の高額配当となる８億７０６万２５４０円が飛び出した。キャリーオーバーが続いていた重勝式統一発売車券「ドカント７」が１口的中。なお、歴代１位の高額配当は９億５９８万７４００円（２０１０年１０月２１日・平塚）