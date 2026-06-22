FIFA(国際サッカー連盟)は北中米W杯の決勝が行われるニューヨークのニュージャージー・スタジアムの芝に対する不満を受け、『The Athletic』への声明で問題ないことを主張した。英『ミラー』が伝えている。ニュージャージー・スタジアムではすでにブラジル対モロッコ、フランス対セネガルが行われ、今後も6試合が開催予定となっている。しかし、プレーした選手からは芝の状態に関して、不満の声も挙がっている。ブラジル代表