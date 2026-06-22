ペナルティのワッキーがX更新サッカー北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節で日本がチュニジアに4-0で完勝した。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーが同日に自身のXを更新。意外な事実とともに、市立船橋の後輩であるMF鈴木唯人（フライブルク）の出場を喜んだ。ワッキーは「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は鈴木唯人。おじ