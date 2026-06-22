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6月29日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は大ピンチ！世界のギリギリ2時間SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：亜希唐沢 寿明木村 柾哉(INI)ケンドーコバヤシ武田 真一もう中学生（50音順敬称略）エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、松浦ヴェロニカ（イタリア）、マリ・ニヘイ（フィリピン）ゲスト声優：小林千晃ゲストナレーター：エ