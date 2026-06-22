濡れた面に書けない、机の上の本や書類が倒れるなど、仕方ないと諦めていたお悩みも、新たなアイテムの導入で意外と解決できるもの。“困った”をスマートに解消し、作業効率を上げる文房具を紹介する。 どんな環境でも書けるペンを常備したい 濡れた紙にも書けてボディはミルスペック ゼブラウェットニー660円 内部の空気を加圧することでインクを押し出し、濡れた紙への筆記を可能に。壁に掲示した紙など、ペン