◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-西武(22日、東京ドーム)楽天・浅村栄斗選手が9回に執念の打点を挙げ、試合を延長戦へと持ち込みました。1点を追う9回1アウト3塁、この試合無安打の浅村選手は甲斐野央投手の内角のストレートをスイング。バットを折りながらもセカンド方向へゴロを転がすと、その間に3塁ランナーの佐藤直樹選手が本塁へ生還。タイムリーではなかったものの土壇場で同点に追いつく打点をマークしました。なおその後は後