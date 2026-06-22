韓国サッカー界のレジェンドの朴智星（パク・チソン）氏が、北中米Ｗ杯で躍動する日本代表に羨望のまなざしを向けている。１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）で日本代表はチュニジアに４―０で快勝。Ｊリーグ京都でプレーし、マンチェンスター・ユナイテッドで活躍した元韓国代表の朴氏は、同国局「ＪＴＢＣ」の解説委員として、日本戦を観戦したという。台湾紙「自由時報」によると、朴