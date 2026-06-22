【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・マラー―ＤｅＮＡ・入江大生（１８時・岐阜）◆阪神・才木浩人―ヤクルト・山野太一（１８時・甲子園）◆広島・玉村昇悟―巨人・戸郷翔征（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―ロッテ・広池康志郎（１３時・エスコンフィールド）◆楽天・滝中瞭太―西武・ワイナンス（１８時・山形市）◆ソフトバンク・上沢直之―オリックス・ジェリー（１８時・みず