ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが、３２歳の誕生日を報告した。２０日に誕生日を迎えた山形アナは、自身のインスタグラムを更新。「今日で３２歳になりました！」と報告すると、「どんな１年だったか覚えているようで悲しいことになんだかすぐに出てこないから今日から小さなことでも記録して思い出を残していこうと思います」と１年を振り返った。最後に「健康第一で頑張るぞーこれからもよろしくお願いします！」と抱負