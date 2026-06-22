２２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。ゲスト解説で出演の元日本代表ＤＦ中澤佑二さんは２６日のスウェーデン戦後の決勝トーナメントではＣ組のブラジルかモロッコという強豪との激突が予想されることについて「どっちと戦ってもいいと思うしかない」