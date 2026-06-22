中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月22日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、抗日戦争の時期に日本の軍医学校教官が動物の血液を人体に注入する「異種輸血」実験を繰り返したと報告したとする記録が確認されたとの質問に、日本軍による生体実験と細菌戦は歴史の「恥辱の柱」に永遠に打ち付けられたとした上で、日本の「再軍事化」は過去の道、後戻りできない道だと強調した。