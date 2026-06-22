【新華社北京6月22日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23、24両日、遼寧省大連市で開かれる第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）に出席する。外交部の報道官が22日発表した。李総理は開会式で特別講演を行うほか、外国の来賓と会見し、経済界の代表らとの座談会にも出席する。