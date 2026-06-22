【FIFAワールドカップ2026】エクアドル代表 0ー0 キュラソー代表（日本時間6月21日／カンザスシティ・スタジアム）【映像】至近距離シュートに超反応セーブ初出場のキュラソー代表にとって歴史的な一日となった。チーム最古参のベテランGKエロイ・ロームが至近距離からのシュートを次々と阻止し、試合を通じて無失点を維持。15セーブを記録する神がかったパフォーマンスを披露した。 日本時間6月21日、FIFAワールドカップ20