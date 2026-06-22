見た目の印象から受けるイメージだけで犬を決めてしまうといざ家に迎えてから、「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起きてしまうことも。それは、犬にとってもかなしいことです。一歩深く、犬のことを知りましょう！■シー・ズー▼おしがつよめの「愛してちょうだい！」おっとりした印象をもちがちですが、活動的で、理解力と自立心をもち、自分がしてほしいことを飼い主さんにしっかり主張します。毎日しっかりコミュニ