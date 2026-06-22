TRFのメンバーでアーティストのDJ KOOさんは6月21日、自身のInstagramを更新。豪華な父の日ディナーを公開し、反響を呼んでいます。【写真】DJ KOOの豪華な父の日ディナー「最KOOな父の日ですね」DJ KOOさんは「イェーイ！大阪から自宅に戻ると！！テンション爆上がりな！父の日ディナーが待ってました！！」と報告し、4枚の写真を投稿。豪華な料理とケーキが食卓に並んでいますが、ほとんどが手作りだったようで「よく見たらケ