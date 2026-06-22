Q. 「冷たい飲み物で水分補給をするのは体に悪い」って本当ですか？Q. 「厳しい暑さが続いているので、しっかり水分補給するように心掛けています。冷たい飲み物のほうが体を冷やせて、夏バテ対策にもなると思うのですが、何か注意点はありますか？」A. 水分補給は重要ですが、冷た過ぎる飲み物は夏の健康を損なう可能性も厳しい暑さが続くと、夏バテ対策として「とにかく冷たい飲み物を飲んで、体を冷やそう」と思う人もいるよう