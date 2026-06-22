VTuberの花凪まなさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。謝罪文を公開したところ「活動終了で済むの？？」「もう絶対に活動者やらない方がいい」といった声が寄せられています。【画像全文】VTuberが虚偽情報を吹聴し活動終了「リスナーをストーカー及びレ〇プ犯として虚偽の情報を吹聴」花凪さんは「【謝罪】リスナーをストーカー及びレ〇プ犯として虚偽の情報を吹聴し犯罪者に仕立て上げ貶めてしまいました。関係者のプラ