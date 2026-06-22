フリーアナウンサー望月理恵（５４）が２１日に東京都内で「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６-２０２７」の発売イベントに登場した。イベントには後輩の皆藤愛子アナ（４２）と出演した。テレビ番組などで、どんどん若返っていると話題の奇跡の５０代が、久々に取材の場に姿を見せた。髪をポニーテールに、美しさが際立つ純白のハイネックになったシャツ。短い丈の黒スカートにふんわりとしたレー