モデルで女優の新沼凛空（にいぬま・りあ、18）が22日、自身の公式インスタグラムを更新。芸能活動に区切りを付けると発表した。「応援してくださっている皆様へ」と書き出した新沼。「芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と発表し「突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」とつづった。「私は中学2年生のときに受けたTGCオーディションをきっかけに芸能界に入り、約4年間、さまざま