日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）の制作発表会見が２２日、都内で行われた。チャリティーパートナーを務める人気グループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳ、俳優の山崎育三郎（４０）、芳根京子（２９）が登場。総合司会を務める内村光良（６１）、羽鳥慎一（５５）、水卜麻美（３９）、チャリティーランナーの星野真里（４４）も出席し、番組への熱い思いを語った。家族のような