サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）で日本代表はチュニジアに４―０で快勝。Ｗ杯通算８勝目は韓国と並び、アジア勢最多勝利記録となった。２０２２年カタールＷ杯の段階で日本と韓国はともに通算７勝。今大会もともに１勝ずつ挙げ、通算勝利数を８に伸ばした。韓国メディア「エクスポーツニュース」は「日本は８度目のＷ杯勝利を果たし、アジア諸国の中で韓国の最多勝利