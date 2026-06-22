メッツ・ソトが単打で二塁を狙う暴走、余裕でアウトに…OPS.973はリーグ1位も■フィリーズ 6−2 メッツ（日本時間22日・フィラデルフィア）メッツのフアン・ソト外野手が見せた走塁に、ファンから辛辣な声が相次いでいる。21日（日本時間22日）、敵地で行われたフィリーズ戦。3回に中前打を放つと、一気に二塁を狙ったが、フィリーズの中継プレーの前に悠々とタッチアウトとなった。チームはその後も流れをつかめず、敗戦を喫し