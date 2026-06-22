浴衣は、夏ならではの特別な装いだから気あいを入れて選びたい！今回は、ノルタルジックな柄の「ネイビー浴衣」を3つご紹介します。定番中の定番でありながら毎年トレンドに躍り出るネイビーを味方につけて、高嶺の花的な存在を目指して♡高嶺の花ネイビー定番中の定番でありながら毎年トレンドに躍り出るネイビー。ノルタルジックな柄で飾らない魅力をアピールして。Cordinate 和風なドットパターンが目をひくネイビーの持つ