◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）２１日（日本時間２２日）の１次リーグ（Ｌ）で、Ｈ組はスペイン（ＦＩＦＡランク２位）が、サウジアラビア（同６１位）を４―０で下し、今大会初勝利で勝ち点を４に伸ばした。ＦＷヤマルが２００６年ドイツ大会のメッシ（アルゼンチン）を抜く歴代年少８位となる１８歳３４３日でＷ杯初得点を決めた。初出場のカボベルデ（同