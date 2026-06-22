高市首相は22日、日本維新の会の吉村代表と与党党首会談を行い、大規模災害時に首都機能を代替する副首都法案の一部修正を求めました。高市首相「副首都構想は我が国で初めてとなる統治機構改革であります。極めて大きな意義を有するものだと考えておりますので」日本維新の会吉村代表「最終的に維新のメンバーともしっかりと話をしたいと思いますが、副首都法案を進めていく上で私自身もここは判断をしたいというふうに思ってい