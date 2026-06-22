19日に起きた小学校での火災。炎や煙がせまる中、子どもたちが教室の外の「ひさし」に避難しました。避難の状況から見えてきた、今後の「教訓」と安全な避難のポイントを専門家に詳しく聞いていきます。【写真で見る】避難訓練で使ったことはある？「“斜降式”救助袋」の仕組み火災 「黒い煙を吸った」児童が語る当時の状況高柳光希キャスター:19日に東京・北区の小学校で起きた火災。けが人は出ましたが、幸いにも全員が避