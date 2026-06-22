東京マラソン財団は２２日、「東京マラソン２０２７」（読売新聞社など共催）を来年３月７日に開催すると発表した。参加定員は前回より１０００人増の４万人で過去最多となる。一般ランナーのエントリーは８月１４〜２８日に受け付ける。障害者のスポーツ参加の推進に向け、「パラアスリート部門」と「障がい者の部」を新設する。２０回目の節目となることを記念し、完走者には特別仕様のメダルを贈る。