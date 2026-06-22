日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）の制作発表会見が２２日、都内で行われた。チャリティーランナーの星野真里は挑戦への熱い思いと、その裏にある家族の後押しを明かした。星野は２０２４年に長女が難病の先天性ミオパチーを患っていることを公表している。星野は改めて「私には１０歳になる娘がいます。彼女は筋肉が非常に弱い病気で、電動車椅子、人工呼吸器を使い