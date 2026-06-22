結婚すると避けて通れないのが、義実家との関係です。ほど良い距離を保てれば理想的ですが、価値観や考え方の違いからストレスを感じるママも少なくありません。とくに「旦那を通さず直接やり取りされる」「不要な情報まで伝えられる」といった状況は、ママにとって負担になりやすいかもしれません。『旦那を義実家の窓口係にした。「必要なこと以外は義実家の話をしないで」と伝書鳩もやめさせたら、内部で混乱が起きた。ウザい義