前田大然選手がSNSで披露した高級車とはサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会が開催され、日本代表選手の動向に注目が集まっています。なかでも出場選手のひとりである前田大然選手は2024年7月、高級SUVとの2ショットを自身のSNSで公開していました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。今回の特別仕様車は、その名の通りダイナミックな走りを追求したモデルです。【画像】超カッコイイ！ 日本代表「前田大然」×