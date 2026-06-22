私はヨシミ（40代）。結婚を機に、地元から車で4時間くらいの距離に引っ越しました。旦那のケンタ（40代）と子ども2人の家族4人で仲よく暮らしています。けれど、気がかりなことがあります。実家宛てに、高校時代の元カレのマサユキ君（40代）から、数年に一度ハガキが届くのです。今回も届きましたが、マサユキ君の住所を見てびっくり。今の私の家から自転車で30分もあれば着く距離に住んでいることがわかったのです。ハガキを送