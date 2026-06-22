◇パ・リーグ西武ー楽天（2026年6月22日東京D）23日の楽天戦（山形）に先発予定の西武・ワイナンスが、楽天・前田健太と再会した。試合前の練習中に通訳を介さずに笑顔で会話。昨季、ヤンキース傘下3Aでチームメートだった。ワイナンスは「久しぶりに会えて良かった、みたいな会話がいっぱいあった。今年イーグルスと試合をする時には会えていなくて、今回初めて会えたんだ。再会を2人で喜び合ったよ」と話した。