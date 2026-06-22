【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米国とイランは２１〜２２日、戦闘終結の最終合意を目指す高官協議の初会合をスイス中部ビュルゲンシュトックで開き、覚書で定めた６０日以内の交渉の工程表に合意した。ホルムズ海峡での安全航行を確保するための連絡網を設けるほか、レバノンで軍事行動の終結を維持する仕組みの構築が決まるなど、協議を進める枠組みが固まった形だ。仲介国パキスタンとカタールが２２日に発表し